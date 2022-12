Medizin-Krimi – Mysteriöse Erkrankungs­fälle in einem kleinen Alpendorf In Montchavin grassiert eine seltene, tödliche Nervenkrankheit. Nach jahrelanger Suche fanden Ärzte den verblüffenden Grund dafür. Martina Frei

Irgendetwas stimmte hier nicht. Schon wieder erkrankte in Montchavin eine Einwohnerin an ALS. Seit die Ärztin Valérie Foucault in diesem kleinen französischen Alpendorf in den Savoyen begonnen hatte zu praktizieren, war dies nun schon der dritte Fall des unheilbaren Nervenleidens. Die Dorfärztin wurde stutzig.