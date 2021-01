Ausstellung in Burgdorf – «Mys Ämmital» ist Geschichte Die Oberstadt ist um eine Attraktion ärmer. Die Erlebniswelt von Künstler Pierre Mettraux bleibt zu. Regina Schneeberger

Kurz vor der Eröffnung im Frühling 2019 präsentierte Pierre Mettraux das kleine Dorf. Foto: Nicole Philipp

Künstler Pierre Mettraux erschuf mit seiner Erlebniswelt ein Emmentaler Dorf in Miniaturform. Mit ferngesteuerten Traktoren konnten Klein und Gross durch die Landschaft von «Mys Ämmital» kurven. Konnten. Denn nun ist das kleine Museum in der Burgdorfer Oberstadt geschlossen. Nicht nur temporär wegen der Corona-Massnahmen. Sondern dauerhaft, wie Pierre Mettraux in einem Facebook-Post schreibt.

Wurde «Mys Ämmital» zu einem weiteren Opfer der Pandemie? Brachten auch die zusätzlichen Besucher, die das wiedereröffnete Schloss anlockte, nicht genug Einnahmen? Oder hatte der Künstler einfach keine Lust mehr? Diese Fragen bleiben unbeantwortet. Denn Pierre Mettraux will zu den Gründen für die Schliessung keine Auskunft geben, wie er am Telefon sagt.