Stille Wahlen in Herbligen – Myriam Schmid ist neue Gemeinderätin Da so viele Personen zur Wahl vorgeschlagen wurden, wie es Sitze gab, sind die Wahlen in Herbligen still über die Bühne gegangen. Janine Zürcher

Herbligen hat still gewählt. Foto: Patric Spahni

Am 20. Dezember geht Herbligen – wie viele Gemeinden – an die Urne, weil das Dorf von seiner Gemeindeversammlung aufgrund von Corona abgesehen hat. Ursprünglich war vorgesehen, an jenem Sonntag auch die Gemeinderatswahlen an der Urne abzuhandeln. Das wird nun nicht nötig sein.

«Nachdem innerhalb der publizierten Frist für alle zu bestellenden Organe genauso viele Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl vorgeschlagen wurden, wie Sitze zu besetzen sind», wie es auf der Gemeindewebsite heisst, habe der Gemeinderat alle Vorgeschlagenen für die Amtsdauer von 2021 bis 2024 für gewählt erklärt.