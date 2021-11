Fahrdienst auf Abruf – Mybuxi will weiter wachsen Im Emmental und im Oberaargau fahren die E-Rufbusse schon. Nun soll das Angebot schrittweise ausgedehnt werden.

Von A nach B auch abseits der grossen ÖV-Angebote: Der Fahrdienst von Mybuxi verkehrt heute auch im Gotthardgebiet. Foto: PD

Die Idee ist einfach: App installieren, Abhol- und Zielort sowie gewünschte Zeit eingeben und mit Mybuxi von A nach B gelangen. Wobei weitere Fahrgäste in gleicher Richtung unterwegs zusteigen können. «Pooling» nennt sich das und soll zu einer optimalen Auslastung der Fahrzeuge beitragen.

Der Fahrdienst, der 2019 mit dem E-Buxi in Herzogenbuchsee und Niederönz seinen Anfang nahm, hat sich unter der Dachorganisation Mybuxi mittlerweile auch im Emmental etabliert. Dort verkehren die Rufautos in Heimiswil, Affoltern, Oberburg, Hasle und Rüegsau sowie in Teilen von Burgdorf.