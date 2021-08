Neuer Fahrdienst – Mybuxi startet im Emmental holprig Der Rufbus ist nicht überall gefragt. Zwei Gemeinden sind ausgestiegen, es kommen aber auch neue Partner hinzu. Susanna Fricke-Michel

Im August 2020 wurde in Rüegsauschachen die Einführung von Mybuxi im Emmental gefeiert. Foto: Brigitte Mathys

5000 Gäste hat Mybuxi im Emmental in seinem ersten Jahr befördert. Das Prinzip ist einfach: Wer den Rufbus nutzen will, kann per App eine Fahrt buchen. Die App zeigt auch, wo die Haltestellen sind, die sich über das gesamte Einzugsgebiet verteilen. Die Fahrten übernehmen freiwillige und angestellte Fahrerinnen und Fahrer.

5000 Passagiere im Jahr – das sind deutlich weniger als erwartet. Deshalb wollen die Gemeinden Hasle und Rüegsau Mybuxi nicht finanziell unterstützen.

Beat Reinhard, Gemeinderat von Rüegsau: «Die Kosten stimmen für uns nicht mit dem Nutzen überein.» Beim Testlauf von einem Jahr, der nun endet, habe die Gemeinde gern mitgemacht, «und uns mit verschiedenen Dienstleistungen beteiligt». 12 Franken pro Einwohner müsste Rüegsau nun jährlich beisteuern. «Mit öffentlichen Geldern ein zweites Angebot des öffentlichen Verkehrs zu finanzieren, bereitet uns doch grosse Mühe», erklärt Beat Reinhard den Ausstieg von Rüegsau und weist auf die finanzielle Lage der Gemeinde hin, die das nicht erlaube. Er bedaure, dass der Rufbus nicht öfter benutzt werde, «obwohl wir dazu aufgerufen haben». Die Halteplätze innerhalb der Gemeinde könne Mybuxi jedoch weiterhin kostenlos nutzen.