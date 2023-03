Die Loubegaffer – Mutterglück und Fischknusperli im Grossen Rat Dominique Bühler, Vizepräsidentin des Grossen Rats, ist Mutter geworden. Und auf dem Münsterplatz gibts Gratiswein. Das berichten die Loubegaffer. Die Loubegaffer

Dominique Bühler, die zweite Vizepräsidentin des Grossen Rats, ist jetzt im Mutterschaftsurlaub. Foto: PD

Der Berner Grosse Rat ist in den vergangenen Jahren jünger und weiblicher geworden. Deshalb kommt es nun häufiger vor, dass eine Grossrätin Mutter wird. Am vergangenen Mittwochabend war es wieder so weit. Dominique Bühler, die zweite Vizepräsidentin des Grossen Rats, hat eine Tochter zur Welt gebracht, wie Grossratspräsident Martin Schlup (SVP) am Donnerstagmorgen erfreut im Ratssaal verkündete. Sie heisst Elena Louise. Während des Mutterschaftsurlaubs kann sich die Politikerin der Grünen aus Köniz indes nicht vertreten lassen. Noch nicht. Das Kantonsparlament hat just am Dienstag den Regierungsrat beauftragt, eine Stellvertretungslösung im Fall von Mutterschaft zu erarbeiten.