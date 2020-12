Wegen unterlassener Tests – Mutter will 1 Million Schadenersatz von Frauenärztin Eine Bernerin bringt ein krankes Kind zur Welt und verklagt danach ihre Frauenärztin. Das Gericht weist die Klage zurück, doch abgeschlossen ist der Fall damit nicht. Michael Bucher

Hat eine Frauenärztin ihre Patientin zu wenig darüber aufgeklärt, dass ihr noch ungeborenes Kind krank sein könnte? Mit dieser Frage musste sich das Gericht auseinandersetzen. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Es ist ein äusserst delikater Fall, mit dem sich das Zivilgericht in Bern in den letzten Jahren auseinandersetzen musste. Es geht um 1 Million Franken Schadenersatz. Geltend macht ihn eine Mutter. Bezahlen soll ihn ihre Frauenärztin. Der «Schaden» in dieser ethisch aufgeladenen Geschichte ist ein Kind – ein heute 13-jähriges Mädchen. Dieses leidet an zystischer Fibrose, einer nicht heilbaren, vererblichen Stoffwechselkrankheit.

Der Fehler, den die heute 46-jährige Mutter und ihre Anwälte der Gynäkologin vorwerfen, ist aussergewöhnlich: Diese habe keine vorgeburtliche Untersuchung gemacht, obwohl sie gewusst habe, dass die Patientin Trägerin der Erbkrankheit zystische Fibrose (CF) sei. Hätte die Ärztin die Untersuchung gemacht und wäre dabei herausgekommen, dass das Kind diese Krankheit habe, hätte sie abgetrieben, argumentiert die Klägerin. Bereits ihr erstes Kind mit Jahrgang 2000 leidet unter der Lungenkrankheit. «Ich habe mir noch mehr Kinder gewünscht, jedoch gesunde», sagt die Mutter heute. «So viel Stress mit einem zweiten kranken Kind» – das habe sie nicht gewollt.