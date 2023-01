Die Berner Regisseurin Meret Matter (u. a. Club 111) stand früher auch als Sängerin auf der Bühne, etwa mit ihrer Band Rabarbie. Als Vokalistin tritt sie nun auch im Duo mit Schlagzeuger Lucas Niggli auf. In ihrem Programm «Un-Glücks-Fall-Linien» nehmen sie sich des vielseitigen Werks von Adolf Wölfli (1864–1930) an. Der Maler/Schriftsteller/Komponist verbrachte einen Grossteil seines Lebens in der psychiatrischen Klinik Waldau in Bern, wo er künstlerisch sehr produktiv war. (mfe)

Meret Matter mit Schlagzeuger Lucas Niggli. Foto: PD