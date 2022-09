Nach Streit mit Verletzen – Mutmasslicher Täter in Lengnau gefasst Der Mann, der am Sonntag in Lengnau drei Männer mutmasslich mit einem Messer verletzt hat, konnte am Dienstag angehalten werden.

Die Kantonspolizei hat dem mutmasslichen Messerstecher von Lengnau am Dienstag gefasst. Foto: Keystone (Symbolbid)

Bei dem Streit an der Solothurnstrasse in Lengnau waren am Sonntag drei Männer verletzt worden. Aufgrund eines gefundenen Gegenstands konnte die Polizei den mutmasslichen Täter identifizieren und am Dienstag in Lengnau festnehmen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Der 25-jährige Mann zeigte sich geständig, die drei Männer mit einem Messer verletzt zu haben, er befindet sich in Haft. Weitere Ermittlungen sind im Gang.

pd

