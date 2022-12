Tötungsdelikt in Kehrsatz – Mutmasslicher Femizid: Ehemann verstrickt sich in Widersprüche Die Polizei vermutet, dass der Ehemann für den Tod seiner Frau verantwortlich ist. Möglicherweise hat er versucht, die Tat zu verschleiern. Carlo Senn

In der Gemeinde Kehrsatz wurde eine Frau tot aufgefunden. Die Polizei verdächtigt den Ehemann als Täter. Foto: Franziska Rothenbühler

Ein mutmassliches Tötungsdelikt in der Berner Vorortsgemeinde Kehrsatz wirft Fragen auf. Eine 29-jährige Frau wird am 16. Dezember leblos in ihrer Wohnung aufgefunden. Doch erst am 22. Dezember verhaftet die Polizei ihren 35-jährigen Ehemann.