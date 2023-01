50- Laden und Velodiebstähle – Mutmasslicher Dieb in Untersuchungshaft Die Polizei hat einen Mann gefasst, der 50 Laden- und Velodiebstähle verübt haben soll. Die Deliktsumme beläuft sich auf 26’000 Franken.

Vier Velos soll der Mann im öffentlichen Raum gestohlen haben. Vor allem geht es aber um Ladendiebstahl. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Polizei hat einen Mann ermittelt, welcher mutmasslich zwischen April und August 2022 in Bern, Ostermundigen, Köniz, Muri, Kehrsatz, Niederwangen, Worblaufen und Zollikofen 50 Laden- und Velodiebstähle verübt hat.

Die Ladendiebstähle wurden in Mode- und Warenhäusern verübt, die Velos im öffentlichen Raum gestohlen. Die Deliktsumme beläuft sich auf über 26'000 Franken, wie die Polizei am Freitag in einer Mitteilung schreibt.

Bei der Ermittlungsarbeit hat die Polizei Spuren und Bildmaterial ausgewertet. Der mutmassliche Täter, ein 38-jähriger Mann, wurde Mitte August gefasst. Er sitzt in Untersuchungshaft und wird sich unter anderem wegen Widerhandlungen gegen das Strafgesetzbuch vor der Justiz verantworten müssen.

PD/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.