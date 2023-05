Kriminalität im Kanton Bern – Mutmassliche Telefonbetrüger bei Geldübergabe angehalten Die Welle von Telefonbetrügereien im Kanton Bern hält an: Am letzten Freitag sind der Polizei zwei Beteiligte in die Falle gegangen.

Erneut ist im Kanton Bern eine ältere Frau Opfer eines Telefon-Betrugsversuch geworden. Foto: Roland Weihrauch (Keystone)



Das Opfer des Betrugsversuch, eine ältere Frau, meldete der Kantonspolizei Bern am Freitag einen verdächtigen Telefonanruf, den sie soeben erhalten habe. Laut ihren Angaben hatte sich der Anrufer als Bankangestellter ausgegeben und von Betrügereien berichtet. Er erklärte der Frau, dass auch sie Betrugsopfer geworden sei und nun so viel Geld wie möglich abheben solle.

In der Folge konnte die Polizei zwei Männer anhalten, welche die Bargeldsumme am Domizil der Frau in Bern abholen wollten. Die zwei Männer befinden sich in Untersuchungshaft, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte vom Dienstag heisst. Weitere Ermittlungen – insbesondere zu weiteren involvierten Personen und dazu, ob die Männer mit anderen ähnlich gelagerten Fällen in Verbindung stehen – seien im Gang.



Die Kantonspolizei Bern verzeichnet seit mehreren Wochen eine Häufung an Meldungen im Zusammenhang mit betrügerischen Telefonanrufen. Sie ruft deshalb weiterhin zur Vorsicht auf.

PD

