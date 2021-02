Kolumne Bern & so – Mut zur Lücke Auf den nächsten paar Zeilen nicht über Corona zu schreiben, ist gar nicht so einfach. Simone Lippuner

Dieses Kolumnengefäss NICHT für Corona-Themen zu nutzen, ist enorm schwierig. Ähnlich, wie eine Ecke in einer überstellten Wohnung einfach frei zu lassen. Eine Freundin war jüngst damit beschäftigt. Nachdem sie das Kartonspielhaus ihres Sohnes entsorgt hatte, fehlten nach der letzten Kante des alten Apothekerschrankes knapp 1,5 Meter bis zur Fensterfront. Was passt nun in diesen Raum: ein Tisch? Eine Stehlampe? Eine Pflanze? Oder eben einfach mal nix?

Schwierig auszuhalten, meinte die Freundin. Das sei ein bisschen wie Schweigen. Diesen Mut, neuen Raum zu öffnen. Mut zur Lücke. Passender Vergleich, finde ich, als ich auf dem Weg zur Kosmetikerin weiter darüber nachdenke. Die leere Ecke in der Wohnung und das Schweigen: Aushalten und Geniessen.