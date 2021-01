Negativer Asylbescheid – «Musterlehrling» soll ausgewiesen werden Weil sein Asylrekurs abgelehnt wurde, darf ein afghanischer Flüchtling seine Kochlehre in Liebefeld nicht beenden. Doch kampflos wollen seine Lehrmeister den talentierten Lehrling nicht aufgeben. Benjamin Bitoun

Blickt einer ungewissen Zukunft entgegen: Kochlehrling Omar soll nach Afghanistan ausgeschafft werden. Foto: Franziska Rothenbühler

Bern versinkt am Freitagnachmittag im Schnee, doch Omar Habibi schlägt drinnen, im Büro des Berner Migrationsdienstes, eine noch eisigere Kälte entgegen. Der 30-jährige Flüchtling ist an die Ostermundigenstrasse zum Ausreisegespräch beordert worden. Zuvor hatte nach dem Staatssekretariat für Migration (SEM) auch das Bundesverwaltungsgericht sein Asylgesuch abgelehnt. Wenn der Schnee im Frühling wieder weg ist, soll es auch Omar sein, so der Wunsch der Behörden; ausgereist nach Afghanistan – trotz Integration, trotz laufender Berufslehre.

«Ich bin durcheinander», sagt der junge Mann, dessen wahrer Name auf Wunsch geändert wurde, nach erfolgtem Ausreisegespräch. Immerhin sei ihm der Ausweis N für Asylsuchende noch nicht abgenommen worden. Das habe sein Beistand in fünf Jahren und über fünfzig Ausreisegesprächen noch nie erlebt, sagt er hoffnungsvoll.