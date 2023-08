Im Talboden der Sefinen-Lütschine; Blick zu Schwarzmönch und Jungfrau. Foto: Andreas Staeger

Im November 2020 wurde in Unterseen an der Urne einem Kredit von 9,95 Millionen Franken für die Sanierung des 1974 eingeweihten Unterstufenschulhauses mit 1672 Ja- und lediglich 295 Nein-Stimmen zugestimmt. Und so wird seit rund zwei Jahren umgebaut, neu gebaut und saniert. Bis diesen Sommer plötzlich wenig oder gar nichts mehr geschah. War der Bauherrschaft das Geld ausgegangen?

So schlimm wie einst im 19. Jahrhundert konnte es aber kaum sein. Damals sollte am Stadttor endlich, nachdem das Vorhaben drei Jahrzehnte lang hinausgeschoben worden war, ein Schulhaus gebaut werden. Doch lehnte die Gemeindeversammlung 1861 den beantragten Kredit ab. Allerdings: Der Bau war schon im Gang. Und so verkaufte der Gemeinderat 41 Bergrechte am Sausberg für 3000 Franken an Wirt Lauener in Zweilütschinen. Das Geld reichte aber nicht. Vier Jahre später mussten 58 Bergrechte an der Alp Busen veräussert werden.

Zum Dank dafür, dass die Stedtler in jenen sorgenreichen Tagen Bern als die «Frommen und Gehorsamen zugesprungen sind» und zum Ersatz des erlittenen Schadens wurde ihnen ein Jahr später die Alp Sefine (auch Sevine geschrieben) zugesprochen.

Sollte nun der Gemeinde für die aktuelle Schulhaussanierung der «Chlüder» ausgehen, könnte sie noch einmal eine Alp verkaufen. Eine ist nämlich noch in ihrem Besitz. Die Sefine hinten im Lauterbrunnental.

Wie aber kam Unterseen zur Sefinenalp? Diese war im Jahr 1240 durch Kauf von den Erben der Freiherren von Unspunnen an das Kloster Interlaken gekommen. Das 1279 gegründete Städtchen Unterseen wurde 1386 von den Bernern erobert. Diese gewährten aber «ihren viellieben und getrüwen Unterthanen ze Undersewen» bedeutende Vorrechte. Im Jahr 1528 stiess die Durchführung der Reformation im Oberland auf harten Widerstand. Nicht so im Städtchen Unterseen, das vom Kloster Interlaken immer wieder in seiner Entwicklung behindert worden war und sich nun an die Weisungen aus Bern hielt. Zum Dank dafür, dass die Stedtler in jenen sorgenreichen Tagen Bern als die «Frommen und Gehorsamen zugesprungen sind» und zum Ersatz des erlittenen Schadens wurde ihnen ein Jahr später die Alp Sefine (auch Sevine geschrieben) zugesprochen.

Nicht nur das. Das Stedtli erhielt auch das Recht einer eigenen Wirtschaft, welche ihm die Klosterherren bisher hartnäckig verweigert hatten. Künftig sollten sie auch eigene Waage, Mass und Gewicht besitzen.

Aktuell: Dieses Jahr sömmern 105 Kühe und 130 Stück Galtvieh auf der Sefinenalp. Und im Stedtli sind die Sanierungs- und Bauarbeiten am Unterstufenschulhaus und dessen Umgebung wieder voll im Gang.

