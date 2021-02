SCL Tigers verlieren erneut – Muss Langnaus Trainer um seinen Job bangen? Das 2:4 in Rapperswil ist die dritte Niederlage der Emmentaler innert fünf Tagen. Ob der Vertrag von Rikard Franzén verlängert wird, ist ungewiss. Philipp Rindlisbacher

Wie weiter? Trainer Rikard Franzén möchte gerne in Langnau bleiben. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone

Was bitte war da in Marcus Nilsson gefahren? Es lief die 27. Minute, in Überzahl kurvte Langnaus Stürmer in der eigenen Zone umher. Er schien hinters Tor fahren zu wollen. Und dann, ja dann tat er etwas, was kaum einer nachvollziehen konnte. Nilsson spedierte den Puck aus kurzer Distanz zu Goalie Gianluca Zaetta, dieser war wenig überraschend nicht darauf vorbereitet und liess ihn passieren.

Das 1:2 in Rapperswil war eine Szene, die in keinem Saisonrückblick fehlen wird. Und ja: Der offenbar total ausser Form geratene Nilsson, letzte Saison noch Topskorer in Schwedens höchster Liga, hat nun nach 21 Spielen für die SCL Tigers also gleich oft ins eigene wie ins gegnerische Tor getroffen.