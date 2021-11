Nach der Steuer-Klatsche – Muss Köniz doch mit Bern fusionieren?

Die Reserven sind aufgebraucht Infos einblenden

Ende Jahr schlittert Köniz in einen Bilanzfehlbetrag. Das bedeutet, dass die Gemeinde keine Reserven mehr hat, um fehlende Einnahmen auszugleichen. Von Anfang 2022 an vergrössert sich das Loch in der Kasse mit jedem Jahr. Ohne massive Sparmassnahmen fehlen der Gemeinde jährlich 7,5 Millionen Franken. Und das bei einem Schuldenberg von 339 Millionen Franken. Erreicht der Bilanzfehlbetrag einer Gemeinde ein Drittel ihrer Steuereinnahmen, setzt der Kanton Budget und Steuerfuss fest. (jo/cha)