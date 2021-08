Beratungshotline zum Familienrecht – Muss ich den Lottogewinn teilen? Zum Thema Familienrecht haben zwei Anwältinnen und ein Anwalt unserer Leserschaft Fragen beantwortet. Hier eine Auswahl der Antworten. Rahel Guggisberg

Beim Lottogewinn kommt es darauf an , wovon der Einsatz bezahlt wurde. Wenn der Einsatz vo m Lohn kam , ist der Lottogewinn Errungenschaft und muss mit dem Partner geteilt werden. Foto: Keystone

1. Ich heirate in einem Monat. Gibt es etwas, was mein zukünftiger Mann und ich vor der Hochzeit zu beachten haben?

Das Romantische steht bei vielen Heiratswilligen im Vordergrund. Zukünftige Ehegatten sollten sich vor der Heirat zu den rechtlichen Wirkungen der Ehe beraten lassen: Sie sind sich gegenseitig zu Beistand verpflichtet, tragen den Familienunterhalt gemeinsam und können sich rechtlich vertreten. Zudem sollten die Eckdaten des Zusammenlebens besprochen werden: Wer schaut mehrheitlich auf die gemeinsamen Kinder? Arbeiten beide Teilzeit? Falls die Ehegatten Vermögen in die Ehe einbringen, ist es ausserdem sinnvoll, dieses in einem Ehevertrag oder zumindest in einem von beiden unterzeichneten Dokument festzuhalten.