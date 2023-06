Gastrokritik Ribs Thun – Muskelmann am Herd, Frauenkopf im Glas Gäbe es einen Preis für Gemütlichkeit, so würde der Thuner Mühleplatz diesen bekommen. Unter all den einladenden Lokalen hier befindet sich ein Steakhouse. Claudia Salzmann

Spareribs vom Schweizer Säuli, sous-vide gegart und mit Honig verfeinert. Fotos: Claudia Salzmann

Die Sommerleichtigkeit liegt in der Luft: Vögel zwitschern, Menschen diskutieren, die Aare rauscht. Bambus, Trauerweiden und Palmen rahmen die Szenerie. Wir sitzen auf dem Thuner Mühleplatz, im Ribs Steakhouse in der vordersten Reihe. Hier kocht Enrico Schmidt, der früher im Privatrestaurant Clé de Berne in Bern tätig war. Nebst dem Kochen fiel er mit einer anderen Disziplin auf: als Fitnessmodel im Bodybuilding.