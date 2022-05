Milliardär vor Übernahme – Musk will Verbannung Trumps von Twitter aufheben Die Sperre von Donald Trump sei ein Fehler gewesen, sagt Elon Musk. Nach der Übernahme des Kurzbotschaftendienstes würde er den Entscheid rückgängig machen.

Donald Trump dürfte nach der Übernahme Musks wieder auf Twitter: Der ehemalige US-Präsident spricht am 1. Mai 2022 in Greenwood, Nebraska. Foto: Kenneth Ferriera (Keystone)

Der Technologie-Milliardär Elon Musk will die Verbannung des früheren US-Präsidenten Donald Trump von Twitter nach der anvisierten Übernahme des Kurzbotschaftendienstes rückgängig machen. ««Ich würde das Verbot aufheben. Der Entscheid war moralisch schlecht», sagte er am Dienstag bei einer Konferenz. Der Kurzbotschaftendienst, den Musk für 44 Milliarden Dollar übernehmen will, hatte Trump nach der Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar 2021 verbannt.





fs/jes

SDA/sep

