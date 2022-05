Angriffe gegen Tech-Tycoon – Musk schaltet auf Überlebensmodus Tesla auf Talfahrt, Twitter-Kauf auf Eis und jetzt noch Vorwürfe wegen sexueller Belästigung: Elon Musk kämpft derzeit an allen Fronten. Martin Suter

Schafft sich immer mehr Feinde: Elon Musk, Tesla-Chef und reichster Mann der Welt, an der Met-Gala in New York. Foto: AFP

«There will be blood.» Die Drohung, es werde Blut fliessen, zierte am Freitag eine Serie von Tweets, mit denen Tesla-Gründer Elon Musk ein neues «Hardcore»-Juristenteam für Rechtsstreitigkeiten suchte. «Bitte beschreibt in drei bis fünf Punkten eure aussergewöhnliche Fähigkeit», twitterte der Unternehmer und reichste Mann der Welt. Zu senden an justice@tesla.com.