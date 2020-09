Schilthorn Piz Gloria – Musikvideo à la James Bond Die Musiker Nate Blond, Slädu und Fabian Ranzoni haben auf dem Piz Gloria ein Video produziert.

Der Drehort mit Aussicht auf die Berner Alpen. Foto: PD

Die drei Schweizer Künstler Nate Blond, Slädu und Fabian Ranzoni haben in Zusammenarbeit mit der Schilthorn-Piz-Gloria-Bergbahn ein Musikvideo auf der Plattform des Drehrestaurants produziert. «Für perfektes Agentenspektakel sorgen die Stunts eines Helikopters», heisst es in einer Medienmitteilung.

Die zwei Drummer Nate Blond und Fabian Ranzoni veröffentlichen auf Youtube sogenannte Drum-Remix-Videos, in denen sie bekannte Songs auf dem Schlagzeug covern. Im Januar haben sie beispielsweise zusammen unter winterlichen Bedingungen in Adelboden ein Video zum Song «Blinding Lights» von The Weekend veröffentlicht, das mittlerweile fast 100’000 Mal auf Youtube angesehen wurde.

Mit dabei beim Dreh auf dem Schilthorn im August war auch der für einen Grammy nominierte Schweizer Gitarrist Slädu, der schon für Gölä, DJ Bobo, oder Luca Hänni spielte.

«Ich bin sprachlos und überglücklich – durch das gelungene Video-Shooting auf dem Schilthorn ging für mich definitiv ein langjähriger Traum in Erfüllung», sagt der in Heimenschwand aufgewachsene Nate Blond.

pd