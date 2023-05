Tagestipp: «Pas de deux» – Musiktheater im Sexkino Mariananda Schempp und Rolf Brügger nennen sich Calle Zwöi und spielen das hybride Musik-Theaterstück «Pas de deux» von John Birke.

Mariananda Schempp und Rolf Brügger. Foto: pd

John Birke erzählt die Geschichte zweier Menschen. Er und sie begegnen sich am Arbeitsort im Lift und finden sich anziehend. Es folgt: das erste Gespräch, das erste Date, das erste Mal – und dann? Wie ist das mit der Liebe, den Gefühlen und den Erwartungen? Mariananda Schempp und Rolf Brügger haben neben dem Schauspielberuf gemeinsam: ihre Wurzeln in Lateinamerika und die Liebe zur Musik. Und so entstand ihre Idee, das Stück mit lateinamerikanischen Liedern anzureichern. Sie verstehen ihre Theaterproduktion als laufenden Prozess. Auch die Vorstellung im zwischengenutzten ehemaligen Sexkino Corso in Bern ist also ein Zwischenstand ihrer Arbeit. (mfe)

