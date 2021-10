Langenthal und Herzogenbuchsee – Musikschulen laden ein Zusätzliche Angebote im Oktober und November sollen an den Tagen der offenen Tür einen zu grossen Andrang verhindern.

In der Oberaargauischen Musikschule Langenthal gibt es viele Möglichkeiten, das Angebot kennen zu lernen. Foto: Herbert Rentsch

In der Oberaargauischen Musikschule Langenthal und in der Musikschule Herzogenbuchsee stehen die Tage der offenen Tür an. Bereits am 23. Oktober steht dieser in Herzogenbuchsee auf der Agenda. Auf einem musikalischen Spaziergang durch das Dorf können Interessierte Instrumente und Lehrpersonen kennen lernen.

Am 6. November folgt dann Langenthal mit 10-Minuten-Fenstern zu den einzelnen Instrumenten zwischen 10 und 13 Uhr. An beiden Orten gilt Zertifikatspflicht.

Damit der Andrang an diesen Samstagen nicht zu gross wird, ergänzen die Musikschulen dieses Angebot im Oktober und November. In Herzogenbuchsee können die Mini-Schnupperlektionen individuell gebucht werden.