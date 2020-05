Parlamentarische Untersuchung – Musikschule Köniz: Mit gesunden Finanzen direkt in die Krise Nicht die mangelnde Liquidität, sondern personelle Unstimmigkeiten hätten die Musikschule Köniz in die Krise gestürzt, hält ein neuer Bericht fest. Stephan Künzi

Wer auf einem Instrument übt, trifft nicht immer die richtigen Tasten. Misstöne begleiten auch die Musikschule Köniz – seit bald drei Jahren. Foto: Petra Orosz (Keystone)

Hätte die Krise in der Musikschule Köniz am Ende gar nicht derartige Ausmasse annehmen müssen? Am Donnerstag hat die Geschäftsprüfungskommission des Gemeindeparlaments ihren Untersuchungsbericht zum Thema publiziert, das die Gemeinde vor knapp drei Jahren derart erschütterte. Dabei hält sie fest: Eigentlich stand die Musikschule bis zum Eklat Ende August 2017 finanziell auf gesunden Füssen.