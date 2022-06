Leserreise – Musikgenuss pur in Hamburg Erleben Sie Hamburg und geniessen Sie ein Konzert in der Elbphilharmonie. Ein weiterer Höhepunkt ist die Oper «Carmen» oder das Ballett «Préludes CV» von John Neumeier in der Staatsoper Hamburg.

Die Elbphilharmonie ZVG

Reise 1 - Oper «Carmen» und Elbphilharmonie

Erleben Sie Hamburg und geniessen Sie ein Konzert in der Elbphilharmonie! Mitten auf der Elbe, auf einem historischen Kaispeicher, thront das Wahrzeichen der Stadt. Ein weiterer Höhepunkt auf dieser Reise ist die Oper «Carmen» in der Hamburgischen Staatsoper.

Reisedaten

3. bis 6. Oktober 2022

Reiseprogramm

1. Tag: Anreise nach Hamburg

Flug mit Swiss von Zürich nach Hamburg (Abflug 12.35 Uhr). Bustransfer zu Ihrem 4-Stern-Hotel Renaissance Hamburg und Freizeit. Am Abend gemeinsamer Spaziergang zu einem schönen Restaurant und Abendessen.

2. Tag: Stadtrundfahrt inkl. Hafenrundfahrt / Konzert Elbphilharmonie

Am Morgen ausführliche Stadtrundfahrt durch die Hansestadt. Sie sehen unter anderem die Landungsbrücken, das Kontorhausviertel und die Aussenalster. Auch die reizvolle Innenstadt mit dem berühmten Jungfernstieg, den Alsterarkaden und dem Rathaus dürfen nicht fehlen, anschliessend Hafenrundfahrt. Individuelle Mittagspause und freie Zeit. Am frühen Abend treffen Sie sich zum Konzertaperitif mit feinen Canapés, danach Transfer zum ersten musikalischen Höhepunkt Ihrer Reise - das Konzert des Philharmonischen Staatsorchester Hamburg in der Elbphilharmonie.

Hamburger Speicherstadt ZVG

3. Tag: Ausflug nach Lüneburg / Opernaufführung

Nach dem Frühstück unternehmen Sie einen Tagesausflug nach Lüneburg. Während eines Rundgangs erleben Sie das charmante, mittelalterliche Flair der prächtigen Kaufmannshäuser und geniessen das gemütliche Ambiente in der Stadt. Danach bleibt noch ein wenig Zeit, die romantische Stadt auf eigene Faust zu entdecken. Abends Spaziergang zur Hamburgischen Staatsoper. Vorhang auf für die Oper «Carmen» von Georges Bizet. In der Opernpause wird Ihnen ein Aperitif mit Canapés und Wein serviert.

4. Tag: Führung Hamburger Kunsthalle und Heimreise

Am Morgen werden Sie durch die Hamburger Kunsthalle geführt. Anschliessend Transfer zum Flughafen und Rückflug mit Swiss nach Zürich (Ankunft ca. 16.20 Uhr).

Teilnehmerzahl

Mind. 20, max. 40 Personen

(Gruppe wird in Hamburg für die Führungen aufgeteilt, max. 20 Personen pro Gruppe)

Preis pro Person

Fr. 2850.– im Doppelzimmer

Fr. 350.– Zuschlag Doppelzimmer zur Alleinbenutzung

Annullations- /Rückreiseversicherung auf Anfrage

Anreise per Zug auf Anfrage möglich.

Leistungen

Swiss-Linienflug Zürich-Hamburg und zurück inkl. Taxen

3 Übernachtungen inkl. Frühstück im 4-Stern-Hotel Renaissance Hamburg

1 Abendessen (3-Gang-Menü ohne Getränke)

Karte gute Kategorie in der Elbphilharmonie im Grossen Saal

Karte gute Kategorie Aufführung in der Hamburgischen Staatsoper

Konzertaperitif mit Wein und Canapés im Hotel

Aperitif mit Wein und Canapés in der Staatsoper

Führungen, Besichtigungen, Transfers, Eintritte gemäss Programm

Reiseleitung vor Ort für die Führungen

Der grosse Saal der Elbphilharmonie ZVG

Reise 2 – Elbphilharmonie und Ballett von John Neumeier

In Hamburg duftet die Luft nach weiter Welt und es gibt viel zu entdecken. Musikgenuss pur in der berühmten Elbphilharmonie und ein Ballett von John Neumeier in der Hamburgischen Staatsoper erwarten Sie unter anderem in der schönen Hansestadt.

Reisedaten

29. Oktober bis 1. November 2022

Reiseprogramm

1. Tag: Anreise nach Hamburg und Stadtrundfahrt

Flug mit Swiss von Zürich nach Hamburg (Abflug 12.35 Uhr). Nach Ankunft geht es auf eine ausführliche Stadtrundfahrt durch die Hansestadt. Anschliessend Transfer zu Ihrem 4-Stern-Hotel Renaissance Hamburg. Am Abend gemeinsamer Spaziergang zu einem schönen Restaurant und Abendessen.

2. Tag: Konzert Elbphilharmonie und Hafenrundfahrt

Am Morgen Transfer zu Ihrem musikalischen Höhepunkt der Reise in die Elbphilharmonie. Maestro Kent Nagano und das Philharmonische Staatsorchester werden Sie mit Werken von Fauré, Debussy und Rachmaninow in eine andere Welt entführen. Anschliessend Mittagessen in einem guten Restaurant. Am Nachmittag geniessen Sie eine Hafenrundfahrt und erhalten Eindrücke von einem der grössten Häfen Europas. Rest des Tages zur freien Verfügung.

3. Tag: Ausflug nach Lüneburg und Staatsoper

Heute Morgen unternehmen Sie einen Tagesausflug nach Lüneburg. Berühmte Persönlichkeiten erkannten schon früh die Reize der Stadt an der Ilmenau. Auf einem Stadtrundgang lernen Sie die charmante Stadt mit mittelalterlichem Flair kennen. Abends Spaziergang zur Hamburgischen Staatsoper. Vorhang auf für das Ballett «Préludes CV» von John Neumeier. In der Pause wird Ihnen ein Aperitif mit Canapés und Wein serviert.

4. Tag: Führung Hamburger Kunsthalle und Heimreise

Am Morgen Führung durch die Hamburger Kunsthalle mit ihren eindrücklichen Gemälden, welche das Museum einzig- artig machen. Anschliessend Transfer zum Flughafen und Rückflug mit Swiss nach Zürich (Ankunft ca. 16.20 Uhr).

Teilnehmerzahl

Mind. 15, max. 20 Personen

Preis pro Person

Fr. 2850.– im Doppelzimmer

Fr. 350.– Zuschlag Doppelzimmer zur Alleinbenutzung

Annullations- /Rückreiseversicherung auf Anfrage

Anreise per Zug auf Anfrage möglich.

Leistungen

Swiss-Linienflug Zürich-Hamburg und zurück inkl. Taxen

3 Übernachtungen inkl. Frühstück im 4-Stern-Hotel Renaissance Hamburg

1 Abendessen (3-Gang-Menü ohne Getränke)

Karte gute Kategorie in der Elbphilharmonie im Grossen Saal

Karte gute Kategorie Aufführung in der Hamburgischen Staatsoper

Mittagessen in einem guten Restaurant

Aperitif mit Wein und Canapés in der Staatsoper

Führungen, Besichtigungen, Transfers, Eintritte gemäss Programm

Reiseleitung vor Ort für die Führungen

Atlas Reisebegleitung ab/bis Zürich

Diese Reisen können CO2-kompensiert werden.

Organisation und Bedingungen

Die Reisenden schliessen ihren Vertrag direkt mit Atlas Reisen. Es gelten die AGB der Atlas Reisen/Media Touristik AG. Mitglied des Reisegarantiefonds.

Buchung, Informationen und Detailprogramm

Atlas Reisen, Birmensdorferstr. 55,

Postfach, 8036 Zürich

Tel. 044 259 80 08

gruppen@atlas-reisen.ch

www.atlas-reisen.ch