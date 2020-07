Zurück auf der Bühne – Musiker auf dem Weg zur neuen Normalität Nils Burri fand aus der Corona-Schockstarre: Der Oberländer Singer-Songwriter freut sich, «wieder einigermassen reguläre Konzerte geben zu können». Hans Peter Roth

Der Oberländer Singer-Songwriter Nils Burri (hier auf dem Hahnenmoos) freut sich, «nun wieder einigermassen reguläre Konzerte geben zu können». Foto: PD/Anja Zurbruegg

«Ja, das schlug richtig ein …» Nachdenklich blickt Nils Burri in die Ferne, durch die schwarze Wand in seinem Bandraum hindurch. Was Ende März mit dem Lockdown geschah, traf den Singer-Songwriter mit voller Wucht – und mit ihm ganze Branchen. «Innerhalb einer Woche kamen Mails und Telefonate rein mit Absagen für Konzerte im Wert von rund 35’000 Franken.»