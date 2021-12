Tagestipp: Dimitri Howald – Musikalischer Roadtrip durchs Elsass Der Jazzgitarrist Dimitri Howald ist mit seinem neuen glänzenden Solo-Werk auf Tournee – mit Band. Martin Burkhalter

Dimitri Howald gehört zu den aktuell wichtigsten Jazzgitarristen. Foto: Adrian Moser

Dimitri Howalds neues Solo-Werk «Amnis Alsace» ist zugleich die Musik zu einem Kunstfilm, den er gemeinsam mit Freunden im Elsass gedreht hat. Howalds Sound ist rau, fiebrig und leicht zugleich, eine Mischung aus Jazz, Rock und Pop mit treibenden New-Wave-Beats und psychedelischen Einsprengseln. Dann schlägt der Gitarrist wieder soulige und bluesige Töne an. All die Stilrichtungen sind so zart verwoben, dass sie nie zu aufdringlich werden. «Amnis Alsace» ist ein glänzendes Konzeptalbum geworden. Nach einer Solo-Kinotour im September spielt er sein Werk nun mit neuer Band.

