Gstaad: Musique et Nature – Musikalische Wanderung im Allegro-vivace-Tempo Musikbegeisterung und eine gute körperliche Kondition waren für die erste musikalische Wanderung zwischen Saanenmöser und Schönried die Conditio sine qua non. Was man beim nächsten Wanderkonzert am kommenden Wochenende unbedingt beachten sollte. Orith Tempelmann

Das Blast-Streichquintett ist spielbereit für insgesamt nur fünf Zuhörer – ein Kleinkind, eine Barsoihündin und die Schreibende mitgezählt. Foto: PD/Raphael Faux

Die Schreibende schwamm gegen den Strom, das heisst, sie machte den musikalischen Spaziergang in umgekehrter Richtung – mit unerwarteten Folgen. Auf dem allen Interessierten abgegebenen Plan befand sich die 5. und letzte Station der Wanderung in der Nähe des Bahnhofs Schönried. Hilfreiche Passanten wussten sofort, wo sich der Panoramaweg befand, nämlich «gleich um die Ecke nach links und dann geradeaus». Eine überraschend lange Wanderung begann – bis zur ... 4. Station – die anvisierte 5. befand sich allerdings in genau entgegengesetzter Richtung. Gut, die würde man halt zum Schluss noch aufsuchen, schliesslich spielten die Ensembles an jeder der Stationen zu jeder vollen und halben Stunde von 10 bis 13 Uhr.