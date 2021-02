Herr Balzan, Sie haben in Frankreich und der Schweiz eine vielstufige und qualitätsvolle Ausbildung erhalten: Was treibt Sie dazu, sich als Lehrer für ein regionales Musikensemble einzusetzen?

Ja, ich habe in Frankreich und in der Schweiz Trompete und Dirigieren studiert. Dabei hatte ich zunächst als Dirigent von Chören begonnen, und erst nach meiner Ankunft in der Schweiz habe ich mich ernsthaft für das Dirigieren von Blasorchestern interessiert. Meine eigene Musikpraxis war in dieser Zeit «eklektisch», wie man sagt: Ich habe für Brass Band, Big Band, klassische Orchester und Ensembles mit zeitgenössischer Musik oder in kleinen Gruppen gespielt. Zu dirigieren, das war eine gute Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, von denen ich profitieren kann.