Jugendchor Soulteens Thun – Musik mit Seele Am 20. März gibt der Jugendchor Soulteens ein Konzert im Waaghaus Thun.

Die Soulteens Thun in Aktion. Foto: PD / Gian Trachsel

«Von laut und funky bis berührend sanft schlägt der groovige Jugendchor aus Thun verschiedene Töne an», schreiben die Verantwortlichen der Soulteens Thun in einer Medienmitteilung. Am Sonntag, 20. März, um 17.00 Uhr treten Soulteens & Band im Waaghaus Thun auf.

«Es war ein Herzensanliegen», sagt Barbara Jost, Gründerin von Soulteens, die das Projekt 2015 ins Leben gerufen hat. Der Chor soll singfreudigen Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 23 Jahren eine Plattform bieten, ihre Leidenschaft auszuleben, zu teilen, darin zu wachsen und Freundschaften zu pflegen.

Vor jeder Chorprobe wird gemeinsam gegessen. Im Anschluss finde oft noch ein persönlicher Austausch statt, so Jost.

«Es ist so echt, so cool und so fägig», sagt Sara Bigler. Sie ist ehemalige Teilnehmerin und nun selbst Leiterin bei den Soulteens – gemeinsam mit fünf weiteren Musikbegeisterten. Sie alle würden das Ziel verfolgen, Qualität in Musik und Freundschaft anzustreben, ein offenes Ohr für die Anliegen der Jugendlichen zu haben und gemeinsam tolle Konzerte zu erleben.

