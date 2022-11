Tagestipp: Trio Arbre – Musik bis in die Blattrippen Das Berner Trio Arbre füllt das ONO mit atmosphärischem Jazz, dessen Wurzeln in knorrigen Rhythmen liegen. Martina Hunziker

Aus stabilen Rhythmen wächst Musik: Das Trio Arbre (Paul Butscher, Xavier Almeida, Mélusine Chappuis). Foto: Lionel Nemeth

Die musikalischen Wurzeln des Berner Jazztrios Arbre sind sehr stabil. Es sind die klaren und repetitiven, aber auch etwas knorrigen Rhythmen des Drummers Xavier Almeida, von denen aus die Musik von Arbre anwächst wie ein Baum, voller Astgabeln und bis in die feinsten Rippen der Blätter. Das Trio mit Paul Butscher am Flügelhorn und Mélusine Chappuis an elektronischen Tasten und sonstigen Gerätschaften lotet diese Baumkrone musikalisch aus, mal ganz dicht wie im frischen Laubkleid im Frühling – mal kahl und entrückt wie der Baum sich jetzt zeigt, in sich zurückgezogen und bereit für den Winter. (mar)

Martina Hunziker hat Musikwissenschaft studiert, interessiert sich aber für vieles mehr als nur für klassische Musik. Mehr Infos

