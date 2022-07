Vesperkonzert in Unterseen – Musik aus Luft – mit Eis und Saitentanz Statt «Luft, Feuer, Licht» wie bei den anderen diesjährigen Vesperkonzerten hiess es am Samstag «Musik aus Luft». In einem Pas de deux auf Eis tanzten aber auch Harfensaiten mit. Orith Tempelman

Markus Zenger, Klarinette, Matthias Kunz, Saxofon, und Clara Sophie Krüger, Harfe (v.l.), begeisterten das Publikum mit einem unkonventionellen Programm. Foto: Orith Tempelman

In einer traditionellen katholischen Vesper ertönen normalerweise Hymnen und andere kirchenmusikalische Werke. In einem modernen Vesperkonzert ist die musikalische Auswahl meist grösser, so auch am Samstag in der Kirche Unterseen.