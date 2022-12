Tagestipp: Die Freitagsakademie lädt zum Grosskonzert – Musik aus der Deluxe-Mappe von Bach Das Ensemble Die Freitagsakademie hat während der Pandemie verschollen geglaubte Werke von J. S. Bach rekonstruiert. Nun widmet es sich für ein Grosskonzert einem seiner Paradewerke. Ane Hebeisen

«Es gibt keine alte Musik», behauptet das Ensemble Die Freitagsakademie frech auf seiner Website. Gibt es doch, aber es gibt in dieser alten Musik offenbar noch immer allerhand Neues zu entdecken.

Das Berner Ensemble hat sich auf Musik aus dem Barock und der Klassik spezialisiert und spielt diese auch auf den Instrumenten der jeweiligen Zeit. Doch gern werden auch Brücken ins Heute geschlagen. Oder es wird in aufwendiger Recherchearbeit nach neuem Material geforscht.

So auch auf der neuesten Einspielung der Freitagsakademie, die auf dem honorigen Label Harmonia Mundi erschienen ist. Sie heisst «Bach Concertos: Lost And Found» und präsentiert verschollen geglaubte Werke von Johann Sebastian Bach, welche die Berner während der Pandemie rekonstruiert haben. Oft waren das in Zeitnot notierte Abwandlungen bekannterer Werke, denn schon von Bach wurde erwartet, dass er sein Publikum in hoher Kadenz mit frischem Tonmaterial versorgt.

Um ebendiesen Bach dreht sich auch das Konzert in der Französischen Kirche: In einer besonderen Mappe soll dieser Sätze aus verschiedenen seiner geistlichen Kompositionen gesammelt haben, die er vermutlich für besonders gelungen hielt. Gegen Ende seines Lebens verdichtete Bach dieses Konvolut zur wohl bedeutendsten Messvertonung der Musikgeschichte: der Messe in h-Moll, welche die Freitagsakademie nun zusammen mit dem Schweizer Jugendchor zur Aufführung bringt.

