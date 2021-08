Musikwoche in Wengen – Musik aus allen Windrichtungen Viel Spannendes mit Kupfer: Das Geneva Brass Quintet bewegte sich mit seinen Instrumenten munter durch Zeit und Raum. Anne-Marie Günter

Fünf Bläser aus der Romandie bewegen: Das Geneva Brass Quintet spielte sich mit Können und Charme ins Herz des Publikums. Foto: Anne-Marie Günter

Auf Deutsch heissen die Instrumente des Geneva Brass Quintet Blechblasinstrumente, auf Französisch, immerhin etwas wertvoller, «les cuivres», also Kupfer. Die fünf Musiker aus der Romandie kamen im Rahmen der 17. Mendelssohn-Musikwoche nach Wengen, um die Kirche mit dem Klang von zwei Trompeten, Posaune, Horn und Tuba zu füllen.

Munter hüpften sie dabei über den Atlantik und zurück: für den Komponisten von Kanadas Nationalhymne («La rose nuptiale» von Calixa Lavallée) nach Nordamerika, zurück in die Schweizer Berge, in die Vergangenheit zum Klassiker Ludwig van Beethoven, nach Guggisberg, ins Bündnerland und dann nach New Orleans.