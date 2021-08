Neues Angebot in Thun – Musig Fägtory startet mit Konzerten Thun hat eine neue Talentschmiede: Die Musig Fägtory öffnet am 21. August die Türen. Zum Start spielen unter anderen The Two Romans.

Die Thuner Band The Two Romans tritt zur Eröffnung der Musig Fägtory auf. Foto: PD/Sabrina Zanella

Am Samstag, 21. August, ist es so weit: Von 11 bis 22 Uhr wird die neue Thuner Talentschmiede Musig Fägtory an der Uttigenstrasse 13 – dem ehemaligen Lokal des Schlagzeugladens Kick-it – eröffnet. «Tagsüber kann man die neu eingerichteten Räume anschauen, die Lehrer treffen und bei Kurz-Workshops mitmachen», heisst es in einer Mitteilung. Ab 20 Uhr findet ein Eröffnungskonzert mit The Two Romans, Call Me Michael und Jesse Unplugged statt (Anmeldung erforderlich, anmeldung@artandact.ch).

Ab September finden in der Musig Fägtory laufend Bandcoachings, Gruppenkurse und Einzelunterricht (Drums, Bass, Gitarre, Piano, Gesang) statt. Die Räume können für Proben und Aufnahmen von Bands und Ensembles oder auch für private Anlässe mit kompletter Infrastruktur gemietet werden. Geplant sind auch Konzerte und «Jamsessions». Für Projektleiter Timo Schuster geht mit der Eröffnung ein Traum in Erfüllung: «Dieses Projekt hatte ich schon lange auf dem Herzen.»

Schuster, der bereits Künstler wie Luca Hänni als Vocal Coach begleitet hat, wünscht sich, dass die Musig Fägtory ein Zentrum für Nachwuchsmusiker im Bereich Populärmusik im Berner Oberland wird. «Musig fägt! Das wollen wir hier vermitteln», erklärt er. Gerade in den letzten Monaten hätten viele nur im stillen Kämmerlein musizieren können. «Inspirierende Treffen und Bandcoachings sollen hier täglich stattfinden.»

www.artandact.ch/musigfägtory

pd

