Ausstellung in Unterseen – Museum stellt Schweizer Wintertourismus in den Fokus In der «Skihütte» zeigt das Tourismuseum in Unterseen in einer Ausstellung den Weg von den Anfängen des Schneesports bis zu aktuellen Themen wie dem Klimawandel.

Das Tourismuseum zeigt die Geschichte des Wintertourismus in der neu gestalteten «Skihütte». Foto: PD

Vor dem grossen Wandbild der Grindelwalder Winterlandschaft scheint der Bobsleigh Tartarin, der um 1920 auf dem Bobrun in Grindelwald im Einsatz war, zu Tal zu sausen. Dahinter lässt sich eine Skifahrerin vom einstigen Bügelskilift Innerwengen an den Pistenstart des Lauberhorn-Zielschusses ziehen… Im Tourismuseum Unterseen eröffnet am 1. September eine neue Ausstellung zur Geschichte des Schweizer Wintertourismus.

«Alles begann im Jahre 1864, als in St. Moritz der Hotelier Badrutt eine sonderbare Wette abgeschlossen haben soll: Er lud sechs seiner englischen Sommergäste ein, auch im Winter seine Gäste zu sein, und versprach ihnen, sie würden auch im Winter bei Sonnenschein hemdsärmelig auf seiner Terrasse sitzen können», heisst es in einer Mitteilung des Museums. Gesagt, getan: «Die Engländer kamen und reisten im Frühling sonnengebrannt nach Hause. Sie erzählten ‹halb England› von ihren Ferien in St. Moritz; der Schweizer Wintertourismus war lanciert.»

Die Engländer sorgten für «Snow & Fun». Foto: PD

Es seien dann auch die Briten gewesen, die mit ihren Ferienaktivitäten den Wintersport bekannt machten. Als erste «Winterplätze» waren St. Moritz und Davos bekannt. Grindelwald führte 1888 offiziell eine Wintersaison ein. Das Grand Hotel Baer baute dazu ein Winterhaus mit Zentralheizung nach Davoser Vorbild.

Plakatwerbung des Hotels Baer in Grindelwald (um 1890). Foto: PD

Die Chronologie des Wintertourismus in der Schweiz wird im Museum anhand einer rund 30 Minuten dauernden Bildschirmpräsentation mit Untertiteln in deutscher, französischer und englischer Sprache gezeigt.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.