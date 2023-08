Museum in Heimberg – Das alte Töpferdorf hat ein neues Gesicht Das Museum Zur alten Töpferei öffnet in Heimberg seine Türen. Es bietet einen überraschenden Einblick in die Töpferkunst und ihre tragische Geschichte. Luc Marolf

Das neue Töpfermuseum wirft ein Schlaglicht auf eine alte Kunst. Foto: PD

«Wir wollen der Öffentlichkeit zeigen, was Heimberg früher für Schätze produzierte», sagt Monika Schmidli. Sie ist Präsidentin des Museumsvereins Zur alten Töpferei. Ab Mittwoch betreibt der Verein in der ehemaligen Töpferei Steinmann an der Bernstrasse ein Töpfermuseum.