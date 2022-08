Seit 2013 im Amt – Muris Gemeindepräsident Hanke tritt Ende März zurück Nach knapp zehn Jahren als Muriger Gemeindepräsident tritt Thomas Hanke im März ab. Der Freisinnige wird die Legislatur nicht zu Ende führen. Christoph Albrecht

Thomas Hanke tritt als Muriger Gemeindepräsident zurück. Foto: Valerie Chetelat

Nach zehn Jahren ist Schluss: Muris amtierender Gemeindepräsident Thomas Hanke (FDP) tritt im kommenden Frühling zurück. Am Mittwochmorgen hat er seinen Abgang über ein Communiqué der Gemeinde angekündigt.

Zum gewählten Zeitpunkt des Rücktritts Ende März 2023 schreibt Hanke: «Gegen Ende 2023 werden verschiedene wichtige Projekte der Entwicklung unserer Gemeinde entweder realisiert oder in einem guten Projektstadium sein.» Deren Vorbereitung erfordere ab dem kommenden Frühjahr «ein starkes Engagement des Gemeindepräsidiums».

Seit 2013 im Amt

Ideal sei der Zeitpunkt des Rücktritts zudem, weil es immer seine Wunschvorstellung gewesen sei, zehn Jahre im Amt zu bleiben. Dies habe er bereits bei seiner Wahl im Jahr 2012 so formuliert.

Seit 2013 hat der Jurist in Muri das Amt als Gemeindepräsident inne. Damals übernahm er den Posten von Parteikollege Hans-Rudolf Saxer, nachdem er in einer Kampfwahl gegen die SP und das Forum als Sieger hervorgegangen war. Für die letzte sowie die aktuelle Legislatur wurde Hanke jeweils still gewählt.

Keine Amtszeitbeschräkung für Präsident

Thomas Hanke ist 66 Jahre alt. Er hätte somit im Prizip bereits nach Ende der zweiten Legislatur in Pension gehen können. Dies wollte er jedoch nicht, wie er Anfang 2020 gegenüber der Berner Zeitung sagte: «Ich bin sehr motiviert und fühle mich fit genug, um beruflich weiterhin Herausforderungen anzunehmen.»

In Muri dürfen die nebenamtlichen Gemeinderäte sowie die Parlamentsmitglieder maximal zwölf Jahre im Amt bleiben. Für das vollamtliche Gemeindepräsidium gilt indes keine Amtszeitbeschränkung.

Fehler gefunden?Jetzt melden.