Wie weiter mit dem Aareweg? – Muri verdrängt seinen grössten Konflikt Die Gemeinde will beim Uferschutz neue Regeln aufstellen. Die drängendste Frage klammert sie dabei aber aus – der Kanton solle sich darum kümmern. Christoph Albrecht

Soll der Aareweg aufgehoben werden oder nicht? Eine Antwort auf diese Frage steht immer noch aus. Foto: Tanja Buchser

Wie soll das Aareufer in Muri künftig genutzt werden? Welche Interessen haben Priorität? Und was muss geschützt werden? Solchen Fragen will sich die Gemeinde in nächster Zeit vertieft widmen.

«Die Bedürfnisse und Ansprüche der Gemeinde und ihrer Bevölkerung haben sich gewandelt», schreibt der Gemeinderat in einem Communiqué. Der bisherige, veraltete Uferschutzplan aus dem Jahr 1996 soll deshalb überarbeitet werden. Man wolle damit sicherstellen, dass «die räumliche Entwicklung in diesem sensiblen Naturraum entsprechend gesteuert werden kann».

Der Uferweg, ein Heiligtum