Vision für die Zukunft – Muri soll die «modernste Schule der Schweiz» erhalten Schulhaus um Schulhaus muss in Muri saniert werden. Das verschlingt über 80 Millionen Franken. Schade um das Geld, findet Gemeinderat Stephan Lack. Christoph Albrecht

Das Schulhaus Melchenbühl ist eins von mehreren Schulhäusern in Muri, das veraltet ist und erneuert werden muss. Foto: Raphael Moser

Muris Schulhäusern geht es bald an den Kragen. Die Gebäude sind veraltet, weisen Mängel auf – und sie sind Energieschleudern. Kurz: Ihr Zustand lässt zu wünschen übrig.

Der Zustand ist das eine, das andere der Platz. Er reicht bald nicht mehr aus. Denn gemäss den Prognosen wächst die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den nächsten Jahren stetig an. Alle sechs Schulhäuser müssen deshalb in naher Zukunft saniert oder gar ausgebaut werden.

Schulhäuser werden «ständig nur geflickt»

Das jedenfalls war bisher der Plan der Gemeinde. Der Schönheitsfehler: Die Sanierungen dürften Muri insgesamt über 80 Millionen Franken kosten. Das ist selbst für den reichen Berner Vorort viel Geld.