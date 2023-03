Kündigungswelle wegen Schulfusion – Muri laufen die Schulleiter und Lehrerinnen davon Die Gemeinde will die Mittel- und Oberstufen örtlich zusammenlegen. Das sorgt für einen Lehreraufstand und Abgänge. Kommt es doch noch zum Rückzieher? Christoph Albrecht

Sie wollen keine Zusammenlegung: Mehrere Dutzend Lehrpersonen wehren sich gegen die Pläne der Gemeinde. Foto: Dres Hubacher

In Muris Schulen ist Feuer im Dach. Die Schulleiter der Schulhäuser Moos und Seidenberg haben beide gekündigt, ebenso eine stellvertretende Schulleiterin sowie mehrere Lehrpersonen. In Mails und Briefen aus den Reihen der Lehrerschaft ist die Rede von «Nicht-ernst-genommen-Werden» sowie von einer «katastrophalen Kommunikation» seitens der Gemeinde. Befürchtet wird gar der «drohende Zusammenbruch des Bildungssystems Muri-Gümligen». Was ist passiert?