Schäden in Hasliberg – Murgang nach Unwetter kappte Erschliessungsstrasse Unwetterschäden in Hasliberg erfordern Bauten an der Strasse in das Gebiet Bortli, Breitmoos und Dornen in Hasliberg Goldern.

Ein Murgang liess das Befahren der Erschliessungsstrasse ins Gebiet Bortli, Breitmoos und Dornen in Hasliberg Goldern nicht mehr zu. Als Sofortmassnahme wurde die im Herbst geplante Böschungssicherung umgehend in die Wege geleitet. Foto: PD

Die Gemeinde Hasliberg blieb diesen Sommer lange von Gewittern verschont. «Mitte Juli haben jedoch starke Niederschläge an einigen Orten Wege ausgespült und Murgänge verursacht», schrieb der Gemeinderat in einer Mitteilung vom Montagabend, in welcher er allen Beteiligten dankt, die «mit entsprechenden Massnahmen schlimmere Schäden verhindert haben».

Notstrasse gebaut

Ein Murgang habe das Befahren der Erschliessungsstrasse in das Gebiet Bortli, Breitmoos und Dornen in Hasliberg Goldern nicht mehr zugelassen. Als Sofortmassnahme sei die Ausführung der Böschungssicherung, die für den kommenden Herbst geplant war, umgehend in die Wege geleitet worden, so die Hasliberger Exekutive. Parallel dazu wurde eine Notstrasse erstellt, damit das Gebiet auch während der Bauphase erschlossen ist. Mit den entsprechenden Arbeiten wurde die Gasser Felstechnik AG beauftragt.

«Da die Gewittersaison noch nicht zu Ende ist, hat die Gemeinde die Schäden an den übrigen Infrastrukturanlagen auf Dringlichkeit geprüft und wartet mit der Instandstellung nach Möglichkeit noch zu, um eine mehrfache Ausführung der Arbeiten zu verhindern», hiess es weiter.

