Zukunft der Messe Schweiz – Murdochs Einstieg bei MCH stösst auf Widerstand James Murdoch will Millionen in den angeschlagenen Messebetreiber investieren und gibt Standortgarantien für die Art Basel ab. Doch das überzeugt nicht alle. Mischa Hauswirth , Christoph Heim , Holger Alich

James Murdoch schaltete sich nur per Videobotschaft in die Medienkonferenz ein. Fragen beantwortete er keine. Foto: Videostream/MCH

Die Hauptperson blieb in Deckung: Als am Freitag die Führung der Messe Schweiz Group (MCH) den Einstieg von James Murdoch ins Kapital des angeschlagenen Messebetreibers verkündete, war der Investor selbst nur mit einer Videobotschaft präsent. Er sei von der Strategie «vollauf überzeugt», erklärte er – ohne zu verraten, was er genau als neuer Grossaktionär vorhat.