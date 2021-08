Vladimir Petkovics Nachfolger – Murat Yakin ist eine sehr mutige Wahl Am Montag wird Murat Yakin als Nachfolger von Nationalcoach Vladimir Petkovic vorgestellt – der Schweizer Fussballverband setzt damit auf eine Persönlichkeit, die polarisiert. Thomas Schifferle

Sions Präsident Christian Constantin sagte einst: «Ihm fehlt der nötige Wille für die Arbeit.» Jetzt wird Murat Yakin Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Foto: Toto Marti/freshfocus

Viele Namen wurden genannt, als es um die Nachfolge von Nationaltrainer Vladimir Petkovic ging.

Die «Aargauer Zeitung» spekulierte am Samstag noch mit René Weiler, Alex Frei, Fabio Celestini und Peter Zeidler als Favoriten. Der «Blick» hoffte vergeblich auf Marcel Koller oder Martin Schmidt. Und schrieb dafür von Murat Yakin, der im Gespräch sei. Bernard Challandes liess in privaten Kreisen durchblicken, dass er sich nach dreieinhalb Jahren im Kosovo eine Rückkehr in die Schweiz vorstellen könnte.

Pierluigi Tami, der Direktor der Nationalteams, führte zusammen mit Verbandspräsident Dominique Blanc die letzten und entscheidenden Gespräche mit drei Kandidaten. Zur Wahl standen Challandes als Vertreter der vitalen 70-Jährigen und zwei Endvierziger: Weiler und Yakin. Nau.ch will wissen, dass die Wahl definitiv auf Yakin gefallen sei.

An Yakins Fachkompetenz kann keiner zweifeln, die ist überragend. Er hat als Trainer das Auge, das ihn schon als Spieler ausgezeichnet hat. Er hat ein Gespür für Menschen, er kann ein Leader sein, weil er schon in jungen Jahren gelernt hat, der Kopf einer türkischstämmigen Grossfamilie zu sein.

Aber es ist eben auch der Yakin, der als einst begabter Fussballer immer mit dem Vorwurf leben musste, zu wenig aus sich gemacht zu haben. Der als Trainer bis heute mit dem Vorwurf leben muss, nicht zu den Fleissigsten der Branche zu gehören. Und weil es diesen Zwiespalt gibt, trifft der Schweizerische Fussballverband mit ihm eine mutige Wahl, eine sehr mutige gar.

Yakin interessiert es nicht, was ihm alles nachgesagt wird

47 wird Yakin in einem Monat. Finanziell hat er längst ausgesorgt. Fürs Geld muss er nicht mehr arbeiten. Seit Sommer 2019 hat er es sich beim FC Schaffhausen gemütlich eingerichtet, die Vermutungen machen seit langem die Runde, dass er sich beim Club aus der Challenge League sogar selbst finanziell engagiert.

Davor war er bei den Grasshoppers nach acht Monaten vor die Tür gestellt worden. Und bei Sion war es ihm nach ähnlich kurzer Zeit gleich ergangen. In Zürich zahlte er den Preis für einen Machtkampf, der den Club erschütterte. Im Wallis diagnostizierte Präsident Christian Constantin: «Ihm fehlt der nötige Wille für die Arbeit.»

Yakin hat sich nie gross einen Kopf darüber gemacht, was ihm alles nachgesagt wird. Zumindest hat er nie diesen Eindruck hinterlassen. Als er Anfang letzten Jahres in einem Zürcher Restaurant sass und gefragt wurde, ob der Wechsel nach Schaffhausen für ihn ein Abstieg sei, ein Knick in der Karriere, ob das noch angemessen sei für einen Trainer, der mit dem FC Basel zweimal Meister und 2013 sogar im Halbfinal der Europa League war – als er das also gefragt wurde, sagte er: «Ich will das nicht bewerten.» Er tat das auf eine entspannte Art, wie sie ihm so eigen ist. Fehlte eigentlich nur noch das breite Lachen, das ebenso sehr zu ihm gehört.

Er ist selbstbewusst, wie das Granit Xhaka auch ist

Er weiss um die Wirkung seines Namens, um sein Auftreten, das von einer gewissen Weltläufigkeit geprägt ist – und das jene nicht gerne sehen, die schnell einmal Mühe mit selbstbewussten Menschen haben. Und selbstbewusst ist dieser Murat Yakin, aufgewachsen in Basel, wohnhaft seit langem in Unterengstringen – selbstbewusst, wie das untypisch ist für einen Schweizer und wie es eben auch einen Granit Xhaka auszeichnet, den Kopf der Mannschaft.

Wer so ist wie Yakin, der braucht sich keine Sorgen zu machen, dass er Kritiker hat und Neider. Selbst im beschaulichen Schaffhausen schrieben sie ihm Mails, «anonym, mit Drohungen und allem Möglichen», erzählte er. Überrascht hat es ihn nicht: «Stellen Sie sich vor, wenn ein Yakin irgendwo auftaucht…»

Zum Ende jenes Gesprächs in Zürich sagte er noch: «Ich bin happy, ich bin gerne da, wo ich bin. Da habe ich meine Freude.»

Und jetzt steht er davor, einen Vertrag als Nationaltrainer zu unterschreiben. Dieser Murat Yakin, der das nicht machen könnte, wenn Arsène Wenger zugesagt hätte. Oder Urs Fischer oder auch Lucien Favre. Erste Wahl war er jedenfalls nicht, doch wer ist schon immer erste Wahl, wenn es darum geht, eine Trainerstelle zu besetzen?

Am 1. September wird er seinen ersten Einsatz haben, es ist ein Test gegen Griechenland, bevor vier Tage später Italien in der WM-Qualifikation nach Basel kommt. Yakin ist keiner, der weiche Knie bekommt, nur weil der Europameister Favorit in der Gruppe ist und der Schweiz deshalb der schwierige Gang über die Barrage droht, um Ende 2022 an die WM in Katar zu kommen.

Ein Yakin hat keine Angst. Es ist auch besser so. Die Aufgabe ist gross genug.

Fehler gefunden?Jetzt melden.