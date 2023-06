Galakonzert in der Stadthalle – Mundgeblasene Zauberklänge Das Azahar-Ensemble bezauberte durch die betörenden Klangfarben seiner Blasinstrumente. Es spielte im Rahmen der Schlosskonzerte im Selve-Areal. Christina Burghagen

Das Azahar-Ensemble trat in der Thuner Stadthalle auf. Foto: PD/Yves Chapuis

Für einen der letzten Auftritte der Saison luden die Schlosskonzerte Thun am Samstag das Azahar-Ensemble ins Selve-Areal. Es bezauberte durch betörende Klangfarben seiner Blasinstrumente.

Mit «Muy buenas tardes» begrüsste die Präsidentin der Schlosskonzerte Thun, Caroline Schüpbach-Brönnimann, die Konzertgäste am Samstagabend zur Kammermusik in der Stadthalle Thun, ehemals Konzepthalle 6. Kein Zufall, denn das aufspielende Azahar-Ensemble stammt aus Südspanien. Schon die Namen der Mitglieder klingen wie ein Musikstück: André Cebrián Garea (Flöte), María Alba Carmina Tobella (Oboe), Miquel Ramos Salvadó (Klarinette), María José Garcia Zamora (Fagott), Antonio Lagares Abeal (Horn) und Rosalía Gómez Lasheras (Klavier).

«Wie eine kleine Oper», beschrieb Oboistin María Alba Carmina Tobella das erste Stück, das Quintett Es-Dur für Klavier und Bläser, KV 452 von Wolfgang Amadeus Mozart. Es begründete in der Zeit der Französischen Revolution die Opera buffa mit. Neu war in der komischen Oper im Gegensatz zur ernsten Variante, dass Themen wie Menschlichkeit, Emotionen und Humor Platz hatten.

Mozart brachte das Quintett im Wiener Burgtheater am 1. April 1784 zur Uraufführung. Es war das bedeutendste und lukrativste Konzert. In einem Brief an seinen Vater hob er das Quintett hervor, «welches ausserordentlichen Beyfall erhalten … Ich selbst halte es für das Beste, was ich in meinem Leben geschrieben habe». Vermutlich dachten die Konzertgäste in Thun ähnlich, denn der Vortrag bewies die Virtuosität aller Musizierenden.

Es braust der rote Faden

Paul Hindemith habe seine «Kleine Kammermusik op. 24» 1922 geschrieben, nicht lange nach dem Ersten Weltkrieg, leitete Oboistin und Moderatorin Tobella das nächste Stück ein. Die Klangfarben der Instrumente kamen eindrucksvoll zum Tragen: Die freche helle Oboe, das brummelnd sanfte Horn, das satte und klagende Fagott wie auch die jubilierende Flöte und die singende Klarinette.

Das zeitgenössische Werk bestach durch das brausende Thema als roter Faden, hie und da blitzte ein Marsch hervor, der schliesslich bis zum Trauermarsch reichte. Im gleichen Jahr entstand das Quintett op. 43 des dänischen Komponisten Carl Nielsen. Zuvor seien Werke für Bläserquintette dünn gesät gewesen, erklärte die Moderatorin. Hindemith und Nielsen hätten dann andere Komponisten inspiriert.

Mit Matsch an den Füssen

Als pure Natur, aber mit Matsch an den Füssen, beschrieb die Oboistin das Werk, in dem es anfangs tirilierte und viele Bilder im Kopf entstehen liess: Von herumwuselnden Tieren bis zum Fuchs, der einer Maus den Garaus macht. Der zweite Satz gab sich tänzerisch, während sich der dritte einem Choral aus Nielsens Feder hingab, mit beeindruckendem Horn-Solo.

Francis Poulencs (1899–1963) Schaffensperiode sei in eine Zeit gefallen, die mit atonaler Musik von Komponisten wie Arnold Schönberg und Alban Berg Neues schuf. Der Autodidakt, so die Moderatorin, habe sich aber für die Harmonie entschieden. Denn die wäre echt und käme aus seinem Herzen. Seiner Vaterstadt Paris hat der Komponist manches Denkmal gesetzt. Keines sei schöner und unterhaltsamer als sein Sextett für Klavier und Bläser, heisst es in der Fachwelt.

Ermattet und gequält

Es stösst mitten hinein ins pulsierende Leben der Metropole. Der Anfang klingt wie auf den Grands Boulevards der Grossstadt, ein Durcheinander aus Autohupen, Strassenlärm, Schreien. Alle rennen, hetzen und wirbeln. Eine Pariser Schönheit schlendert vorüber, eine Flötenmelodie pfeifend, doch die Hektik setzt wieder ein. Endlich darf der Zuhörende sich in einem Bistro niederlassen und bei einem Croissant und Café au lait einem sentimentalen Traum nachsinnen, bevor er sich wieder ins Gewühl stürzt.

Das Thuner Musikerehepaar Sabine und Tuomas Kaipainen befand sich im Publikum und resümierte: «Es war wunderbar! Wir haben schnell wahrgenommen, dass die Musizierenden ein echtes Ensemble sind und kein Telefonorchester, das sich erst kurz vorher am Telefon gefunden hat.» Das von Radio SRF2 mitgeschnittene Konzert war so zauberhaft wie anspruchsvoll, sodass das Publikum ermattet und von Designerstühlen gequält auf einen Zugabeapplaus verzichtete.

