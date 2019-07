So sieht Google unsere Parlamentarier

2. Google findet gar nicht so viel, wie Sie denken!

Bei der Suche nach «Roger Köppel» zeigt Google «Ungefähr 326'000 Ergebnisse» an. Dies scheint, wenn nicht eine blanke Lüge, doch eine dreiste Übertreibung zu sein: Klickt man sich zu den Resultaten weiter hinten, zeigt sich, dass es sich effektiv um nur 78 Treffer handelt. Dieses Verhalten ist systematisch. Bei den zwanzig- bis vierhunderttausend Treffern für Schweizer Parlamentarier, die auf den ersten Blick angezeigt werden, handelt es sich in Wahrheit in allen Fällen um weniger als hundert Treffer. Auch gibt es keinen Zusammenhang zwischen der ursprünglichen angezeigten Zahl und der effektiven Anzahl Treffer. Gemäss Google passiert das, um dem Nutzer schneller Ergebnisse präsentieren zu können. Vergessen Sie also alle Spiele im Stil von «Rate, wer mehr Google-Treffer hat»!

3. Parlamentarier bezahlen für ihre Top-Hits

Eine gute Handvoll Politiker schaltet Werbung für ihre eigene Seite. Dadurch können sie garantieren, dass ihre Seite als Erstes in der Trefferliste erscheint. Erstaunlicherweise sind 6 von 7 Politikern, die zurzeit Werbung für ihre persönliche Seite schalten, von der CVP.