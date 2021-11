Tagestipp – Multikulturelle Weltumspannungsmusik Die in Irland ansässige, international zusammengewürfelte Band No Crows vermischt Bluegrass, Jazz, Rock und Gipsy Swing. Xymna Engel

Früher trafen sie sich regelmässig zur Jamsession im Pub Shoot the Crows in Sligo, einer Stadt im Nordwesten Irlands. Und obwohl die fünfköpfige Truppe mittlerweile an namhaften Festivals wie dem Glastonbury und in Folkclubs in ganz Europa auftritt, trägt sie ihren Ursprung im Namen mit sich. No Crows vermischen in ihrer Weltumspannungsmusik traditionelle irische Klänge und Anleihen aus osteuropäischer, katalonischer und griechischer Musik, kombiniert mit Bluegrass, Jazz, Rock und Gipsy Swing. (klb)

La Cappella, Montag, 1.11., 20 Uhr

