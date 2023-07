Interessengemeinschaft Grimseltunnel – Multifunktionstunnel: «Wir sind auf Kurs» Können 2027 die Baumaschinen auffahren? Die Verantwortlichen der IG Grimseltunnel und der Grimselbahn AG zeigen sich zuversichtlich, dass die politischen Klippen zu meistern sind. PD

Die Verantwortlichen zeigen sich weiterhin optimistisch, dass 2027 der Bau des Grimseltunnels beginnen kann. Foto: Bruno Petroni

«Wir sind auf Kurs», stellte Nationalrätin Nadja Umbricht Pieren fest. Die Verwaltungsrätin (VR) der Grimselbahn AG sprach an der Generalversammlung (GV) der Interessengemeinschaft (IG) Grimseltunnel im Gemeindesaal in Fiesch. Dieser war bis auf den letzten Platz besetzt. «Viele der 874 Mitglieder der IG Grimseltunnel waren am 28. Juni angereist, um sich auf den neusten Stand bringen zu lassen», heisst es in einer aktuellen Mitteilung der IG Grimseltunnel.

«Auch Ständerat Beat Rieder gab sich zuversichtlich.» Aus der Medienmitteilung der IG Grimseltunnel

Zwar habe das Parlament etwas Tempo aus dem Projekt herausgenommen, dennoch fügten sich die Puzzleteile zusammen, hielt Nationalrätin Nadja Umbricht Pieren fest. Insbesondere stünden auch die Kantone Wallis und Bern hinter dem Projekt. «Auch Ständerat Beat Rieder, der massgeblich auf dem politischen Parket für den Grimseltunnel gekämpft hat, gab sich zuversichtlich», so das Communiqué weiter. Eine Tunnelverbindung brauche es wegen des zwingenden weiteren Ausbaus des Stromnetzes sowieso, was den Prozess für die Grimselbahn beschleunigen werde.

Unsicherheiten ausräumen

2027 will Swissgrid mit dem Ausbau des Stromnetzes an der Grimsel beginnen. Deshalb müssten vorher alle Entscheide auf der Bahnseite gefällt sein, damit ein Multifunktionstunnel realisiert werden könne. «Das ist unser erklärtes Ziel», erklärte Ständerat Hans Wicki, VR-Präsident der Grimselbahn AG. Im Moment werde versucht, das Projekt schlechtzureden, indem man es als wesentlich teurer darstelle, als es sei, und indem der Nutzen kleingeredet werde.

So sei moniert worden, das Projekt werde am Schluss über eine Milliarde Franken und nicht die veranschlagten 660 Millionen Franken kosten. Dies, «obwohl die Unsicherheitsfaktoren beim Bau im bekannten Grimselgranit so bekannt sind wie sonst kaum an einem Ort», schreibt die IG Grimseltunnel. «Zudem wollte das Bundesamt für Verkehr die Frequenzen, die in einer Studie ursprünglich bei 400’000 lagen, ohne weitere Begründung auf 150’000 Fahrten senken.»

«Jeder Bahnausbau hat einen Entwicklungsschub gebracht.» Bruno Margelisch, Gemeindepräsident von Fiesch

Das gelte es im Auge zu behalten und dieser Verzögerungstaktik entgegenzutreten, so Wicki. Das Projekt bündle Infrastrukturen, es sei nachhaltig, bereits detailliert geplant und breit akzeptiert. Wie neue Bahnen eine Region prägen können, darauf verwies der Gemeindepräsident von Fiesch, Bruno Margelisch. «Jeder Bahnausbau hat einen Entwicklungsschub gebracht.» Er hoffe, dass dies mit der Grimselbahn auch in Zukunft so sein werde.

Fehler gefunden?Jetzt melden.