Coronavirus gefährdet Europacup – Müsste der YB-Gegner in Quarantäne? In einer Woche sollten die Young Boys in die Qualifikation zur Champions League starten. Ob das Spiel stattfinden kann, ist fraglich. Dominic Wuillemin

Im November 2014 traf YB auf Slovan Bratislava. Dass es in einer Woche in Bern zu einem Wiedersehen kommt, ist mittlerweile unwahrscheinlich. Foto: Thomas Hodel

Es ist ein Vorgeschmack darauf, wie kompliziert die Europacup-Saison werden könnte. Heute Abend sollten Klaksvik und Slovan Bratislava den YB-Gegner in der zweiten Runde der Qualifikation zur Champions League nächste Woche ausmachen. Offenbar wurde ein Mitglied des Trainerstabs der Slowaken bei der Einreise auf die Färöer positiv getestet, das gesamte Team Slovans befindet sich nun in Quarantäne.

Zwar hat die Uefa das Spiel noch immer nicht abgesagt, allerdings deutet vieles darauf hin, dass Klaksvik die Partie Forfait gewinnen dürfte. So zumindest fiel der Entscheid letzte Woche aus, als sich der kosovarische Meister Drita ebenfalls in Quarantäne befand. Der nordirische Club Linfield FC zog in die nächste Runde ein, wo er am Dienstag Legia Warschau unterlag.

Färöer auf BAG-Liste

Sollte Klaksvik wie erwartet eine Runde weiterkommen, ergibt sich das nächste Problem. Die Färöer befinden sich auf der Quarantäneliste des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Will Klaksvik in die Schweiz einreisen, brauchte der Club eine Ausnahmebewilligung des Kantons Bern. Die Young Boys klären derzeit ab, wie sich die Lage präsentiert. Von der Uefa haben sie noch keinen Bescheid erhalten.

Sollte der Kanton Bern keine Sonderbewilligung aussprechen, würde die Partie auf neutralen Boden verlegt. Dieser Entscheid fällte die Uefa Anfang August in einer Videokonferenz mit den 55 Mitgliedsverbänden. Der Austragungsort wäre entweder in Polen, Ungarn, Griechenland oder Zypern. Diese Länder erklärten sich dazu bereit, ihre Stadien zu den vorgesehenen Spielterminen zur Verfügung zu stellen und die Mannschaften ohne Einschränkungen einreisen zu lassen.